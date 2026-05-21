Главный тренер «Локомотива» Хартли завершил карьеру после второй победы в КХЛ

Главный тренер московского «Локомотива» Боб Хартли объявил о завершении тренерской карьеры после победы в Кубке Гагарина, сообщает «Матч ТВ». Канадец признался, что устал и не планирует продолжать работу в хоккее.

«Я точно ухожу. Я уже устал и больше не буду работать», — заявил 65-летний канадец.

Боб Хартли тренировал «Локомотив», «Авангард», «Колорадо Эвеланш», «Калгари Флэймз», «Атланту Трэшерз», швейцарский «Цюрих Лайонс», сборную Латвии.

В своей тренерской карьере специалист выигрывал Кубок Стэнли в 2001 году с «Колорадо», Кубок Гагарина в 2021 году с «Авангардом» и в 2026 году с «Локомотивом», швейцарскую лигу в 2012 году и другие трофеи.

Напомним, в четверг «Локомотив» обыграл казанский «Ак Барс» в шестом матче финальной серии. Клуб из Ярославля выиграл Кубок Гагарина второй раз подряд.