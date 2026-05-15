Лучший снайпер КХЛ Канцеров подписал контракт новичка с «Чикаго»

Российский нападающий Роман Канцеров продолжит карьеру в НХЛ. 21-летний форвард подписал трёхлетний контракт новичка с «Чикаго Блэкхокс», сообщила пресс-служба лиги.

Соглашение начнёт действовать с сезона 2026/27. По условиям договора зарплата хоккеиста составит 1,075 миллиона долларов в год. Перед переездом в Северную Америку Канцеров расторг контракт с магнитогорским «Металлургом», при этом клуб КХЛ сохранил права на игрока в случае его возвращения.

В минувшем сезоне форвард стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ, набрав 64 очка (36 голов + 28 передач) в 63 матчах. В плей-офф Канцеров записал на свой счёт ещё восемь баллов, а «Металлург» дошёл до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил казанскому «Ак Барсу».

Напомним, в финальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» играет с ярославским «Локомотивом». На данный момент счёт в серии — 1-1. Следующий матч противостояния пройдёт 15 мая в Казани.

Также за океан перебрался вратарь «Металлурга» Илья Набоков. Он вошёл в систему «Колорадо Эвеланш», который выбрал игрока на драфте 2024 года под общим 38-м номером. В мае 2025-го Набоков подписал с клубом контракт новичка и продолжил выступать за «Металлург».