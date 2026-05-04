Голкипер Илья Набоков попрощался с «Металлургом»

Голкипер Илья Набоков попрощался с магнитогорским «Металлургом» и сообщил, что не будет выступать за команду в новом сезоне. Об этом вратарь написал в своём Telegram-канале.

Последний матч за «Металлург» Набоков провёл 3 мая. Магнитогорская команда уступила казанскому «Ак Барсу» со счётом 3:4 в овертайме в пятой игре полуфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги. После этого «Металлург» завершил выступление в плей-офф, проиграв серию со счётом 1–4.

«Это была моя крайняя игра за «Металлург». Клуб, в котором я рос, учился, делал первые шаги во взрослом хоккее, становился чемпионом, переживал непростые поражения и радовался большим победам. Это бесценный опыт. «Металлург» для меня не просто команда, это половина моей жизни длиной в 12 лет», — написал спортсмен.

Илье Набокову 23 года. Он является воспитанником магнитогорского клуба и выступал за основную команду с 2022 года. В 2024 году голкипер стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Металлурга» и был признан самым ценным игроком плей-офф. Набоков также стал самым молодым MVP плей-офф КХЛ и автором самого молодого «сухаря» в истории финалов Кубка Гагарина. Он сыграл «на ноль» в возрасте 21 года и 24 дней. В 2024 году вратаря выбрал «Колорадо» на драфте НХЛ под общим 38-м номером. В мае 2025 года Набоков подписал с североамериканским клубом контракт новичка, после чего был отправлен в аренду в «Металлург».

Между тем ярославский «Локомотив» разгромил омский «Авангард» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ. Встреча прошла на домашней площадке «железнодорожников» и завершилась со счётом 4:0. В составе «Локомотива» шайбы забросили Рихард Паник на 6-й минуте, Максим Берёзкин на 35-й, Александр Полунин на 45-й и Максим Шалунов на 57-й минуте. Также к ярославцам вернулся нападающий Байрон Фрэз, который пропустил три предыдущие игры. Он отметился голевой передачей в эпизоде с первой шайбой.