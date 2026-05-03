«Ак Барс» обыграл «Металлург» и вышел в финал Кубка Гагарина

Игроки «Ак Барса». Обложка © Telegram / ХК «Ак Барс»

Первым финалистом Кубка Гагарина стал казанский «Ак Барс». Подопечные Анвара Гатиятулина переиграли в полуфинальной серии «Металлург» со счётом 4:1. В пятом матче казанцы оказались сильнее соперника в овертайме — 4:3.

«Барсы» трижды выходили вперёд усилиями Алексея Пустозерова, Артема Галимова и Дмитрия Яшкина. «Металлург» сравнивал счёт благодаря голам Дерека Барака, Никиты Михайлиса и Валерия Орехова.

Решающую шайбу в середине первого дополнительного периода забросил Александр Барабанов. В другой паре «Авангард» ведёт у «Локомотива» со счётом 3-2. Шестой матч состоится 4 мая в Омске. Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.

Российский дзюдоист Лорсанов взял золото турнира Большого шлема в Душанбе

Накануне в Москве прошёл матч 28-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Зенит» на выезде переиграл ЦСКА со счётом 3:1. Победа вывела петербургский клуб на первую строчку турнирной таблицы.

