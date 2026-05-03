Российский дзюдоист Мансур Лорсанов стал победителем турнира Большого шлема, который проходит в Душанбе. В решающей схватке в весовой категории до 90 кг он одолел своего соперника из Греции Фёдора Целиди.

Российские спортсмены выступают на этих соревнованиях под национальным флагом, а в честь их побед звучит государственный гимн. Турнир в столице Таджикистана завершится сегодня, 3 мая. Для Лорсанова эта победа стала очередным крупным успехом на международной арене.

Ранее он уже завоёвывал медали престижных турниров, но золото Большого шлема, вероятно, займёт особое место в его коллекции. Таджикские болельщики тепло встречали российского спортсмена, что подчёркивает дружественные связи между странами и уважение к мастерству дзюдоистов из России.

Ранее сообщалось, что дзюдоист Карен Галстян завоевал серебряную медаль на турнире Большого шлема в Душанбе в весовой категории до 73 кг, уступив в финале Мухиддину Асадуллоеву из Таджикистана. Бронзу в этой же категории взял другой россиянин — Данил Лаврентьев.