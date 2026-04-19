Россия взяла семь медалей на чемпионате Европы по дзюдо и заняла 3 место

Российские дзюдоисты завершили выступление на чемпионате Европы в Тбилиси. Команда заняла третье место в медальном зачёте. Спортсмены привезли домой семь наград — две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые.

Золото завоевали Мурад Чопанов в категории до 66 кг и Тимур Арбузов в категории до 81 кг. Серебро досталось Сабине Гилязовой в весе до 48 кг. Бронзовые медали взяли Марина Воробьёва (до 48 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Арман Адамян (до 100 кг) и Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг).

Первое место в зачёте заняла сборная Грузии. Хозяева турнира выиграли четыре золота, два серебра и одну бронзу. Вторую строчку заняла команда Франции — два золота, три серебра и шесть бронзовых наград.

Чемпионат Европы-2026 завершился 19 апреля. В соревнованиях участвовали спортсмены из 48 стран. Российские дзюдоисты выступали под национальным флагом и с полной символикой.

