19 апреля, 11:47

Чемпион UFC Хамзат Чимаев подписал контракт с борцовским промоушеном RAF

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / khamzat_chimaev

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев подписал контракт с борцовским промоушеном Real American Freestyle (RAF). Об этом сообщила пресс-служба организации, не раскрыв деталей соглашения и даты дебюта.

Чимаев представляет ОАЭ, его рекорд в ММА — 15 побед в 15 боях. До перехода в смешанные единоборства уроженец Чечни занимался именно борьбой. В мае ему предстоит защита чемпионского пояса UFC против американца Шона Стрикленда.

Олимпийский чемпион Кайл Снайдер, узнав о приглашении Чимаева, заявил, что их поединок по борьбе был бы интересным. Болельщики уже гадают, выйдет ли Хамзат на борцовский ковёр до или после титульного боя в UFC.

Российский боец Чимаев и ирландец Гарри чуть не подрались за кулисами UFC
Ранее сообщалось, что боец ММА Хамзат Чимаев обвиняется в нападении на гражданина США в аэропорту Дублина. Пострадавший, бывший военный лётчик, утверждает, что подошёл к спортсмену как фанат, а тот ударил его ногой в живот, после чего к нападению присоединились ещё около восьми человек.

Анастасия Никонорова
