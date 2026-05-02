Российский дзюдоист Галстян взял серебро на турнире Большого шлема в Душанбе
Российский дзюдоист Карен Галстян завоевал серебро на турнире Большого шлема в Душанбе в весовой категории до 73 кг, уступив в финале представителю Таджикистана Мухиддину Асадуллоеву. Бронзу в этой категории взял также наш соотечественник — Данил Лаврентьев.
Турнир продлится до 3 мая. Российские спортсмены выступают под своим флагом, и их выступления сопровождаются национальным гимном.
Кстати, недавно прошёл Чемпионат Европы по дзюдо, где Россия забрала семь медалей, заняв третье место в общем медальном зачёте. При этом триумфатором турнира стала сборная Грузии, а вторую строчку заняли французские спортсмены.
