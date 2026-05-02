Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 мая, 13:41

Российский дзюдоист Галстян взял серебро на турнире Большого шлема в Душанбе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Real Sports Photos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Real Sports Photos

Российский дзюдоист Карен Галстян завоевал серебро на турнире Большого шлема в Душанбе в весовой категории до 73 кг, уступив в финале представителю Таджикистана Мухиддину Асадуллоеву. Бронзу в этой категории взял также наш соотечественник — Данил Лаврентьев.

Турнир продлится до 3 мая. Российские спортсмены выступают под своим флагом, и их выступления сопровождаются национальным гимном.

Путин посетил школу олимпийского резерва имени своего тренера по дзюдо Рахлина

Кстати, недавно прошёл Чемпионат Европы по дзюдо, где Россия забрала семь медалей, заняв третье место в общем медальном зачёте. При этом триумфатором турнира стала сборная Грузии, а вторую строчку заняли французские спортсмены.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Таджикистан
  • Единоборства (UFC, бокс, MMA)
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar