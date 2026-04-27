Путин посетил школу олимпийского резерва имени своего тренера по дзюдо Рахлина
Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург посетил Школу олимпийского резерва имени Анатолия Рахлина — своего первого тренера по дзюдо.
Глава государства осмотрел тренировочный процесс и вручил орден Почёта коллективу Федерации дзюдо города, а также награду сыну легендарного наставника Михаилу Рахлину, который сейчас возглавляет эту организацию.
В спортивной школе олимпийского резерва имени Рахлина обучается 1270 человек по пяти видам спорта: дзюдо, фехтование, художественная гимнастика, пулевая стрельба и спорт глухих (дзюдо). В сентябре 2024 года открыт новый многофункциональный комплекс, включающий спортзалы для борьбы, фехтования и гимнастики, тиры на 10 и 25 метров, тренажёрный зал и медблок.
Анатолий Рахлин — заслуженный тренер России, который в 1964 году набрал первую группу юношей. Среди них были Владимир Путин и Аркадий Ротенберг. Будущий президент тренировался у Рахлина более 10 лет и позже признавался, что наставник, вероятно, сыграл решающую роль в его жизни.
В мае 2013 года Путин вручил своему тренеру орден Почёта и подарил именные часы с серийным номером 75. Анатолий Рахлин ушёл из жизни в августе того же года на 76-м году. Михаил Рахлин, обладатель 6-го дана по дзюдо, тренирует с 1996 года, а с 2008-го является главным тренером сборных команд Санкт-Петербурга. За время работы он подготовил заслуженного мастера спорта и около пятидесяти мастеров спорта, включая четырёх международного класса.
Также Путин сегодня выступил на заседании Совета законодателей. Он дал напутствие собравшимся словами Солженицына. Президент заявил, что российское законодательство должно быть гибким, динамичным и устремлённым в будущее. Глава государства подчеркнул, что страна сталкивается с вызовами, но все трудности носят временный характер, тогда как Россия — вечна.
