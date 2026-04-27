Путин посетил школу олимпийского резерва имени своего тренера по дзюдо Рахлина

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург посетил Школу олимпийского резерва имени Анатолия Рахлина — своего первого тренера по дзюдо.

Глава государства осмотрел тренировочный процесс и вручил орден Почёта коллективу Федерации дзюдо города, а также награду сыну легендарного наставника Михаилу Рахлину, который сейчас возглавляет эту организацию.

В спортивной школе олимпийского резерва имени Рахлина обучается 1270 человек по пяти видам спорта: дзюдо, фехтование, художественная гимнастика, пулевая стрельба и спорт глухих (дзюдо). В сентябре 2024 года открыт новый многофункциональный комплекс, включающий спортзалы для борьбы, фехтования и гимнастики, тиры на 10 и 25 метров, тренажёрный зал и медблок.

Анатолий Рахлин — заслуженный тренер России, который в 1964 году набрал первую группу юношей. Среди них были Владимир Путин и Аркадий Ротенберг. Будущий президент тренировался у Рахлина более 10 лет и позже признавался, что наставник, вероятно, сыграл решающую роль в его жизни.

В мае 2013 года Путин вручил своему тренеру орден Почёта и подарил именные часы с серийным номером 75. Анатолий Рахлин ушёл из жизни в августе того же года на 76-м году. Михаил Рахлин, обладатель 6-го дана по дзюдо, тренирует с 1996 года, а с 2008-го является главным тренером сборных команд Санкт-Петербурга. За время работы он подготовил заслуженного мастера спорта и около пятидесяти мастеров спорта, включая четырёх международного класса.