27 апреля, 11:34

Путин: Трудности временны, а Россия вечна

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент Владимир Путин, выступая на Совете законодателей, подчеркнул, что российское законодательство должно быть гибким и устремлённым в будущее, а излишние барьеры лишь тормозят развитие. Глава государства также заявил, что страна сталкивается с вызовами, но все трудности носят временный характер.

«Излишние барьеры тормозят развитие. Это все явления временные, проходящие. А Россия — вечная. И наше законодательство должно быть гибким, динамичным, прогрессивным, устремлённым в будущее», — подчеркнул Путин.

По его мнению, правовая система обязана быть прогрессивной, чтобы соответствовать вызовам времени и обеспечивать долгосрочное развитие государства.

Путин обратился к законодателям в день 120-летия российского парламента
Путин обратился к законодателям в день 120-летия российского парламента

Ранее резидент России Владимир Путин на Совете законодателей при Федеральном собрании заявил, что для российского народа любовь к Родине и желание её защищать являются высшей ценностью. Глава государства сказал, что для россиян это превыше всего. Мероприятие проходит в Думском зале Таврического дворца в Санкт-Петербурге и приурочено ко Дню российского парламентаризма; в этом году российскому парламенту исполняется 120 лет.

