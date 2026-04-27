«Власть — это бремя»: Путин дал напутствие Совету законодателей словами Солженицына

Президент Владимир Путин, выступая на Совете законодателей в Санкт-Петербурге, напомнил парламентариям слова писателя Александра Солженицына о том, что власть — это не привилегия, а тяжёлое бремя и каждодневный труд. Цитата прозвучала в контексте обсуждения предстоящих осенних выборов в Госдуму.

«Александр Исаевич сказал: «Власть — это не добыча в конкуренции партий. Это не награда, это не пища для личного самолюбия. Власть — это тяжёлое бремя, это ответственность, обязанность и труд, и труд». Вот, мне кажется, очень своевременно, очень точно сказано», — отметил глава государства.

Президент России напомнил, что Солженицын произнёс эти слова ещё в 1994 году, выступая перед депутатами Госдумы, и с тех пор их актуальность только выросла.

Также Путин обратился к будущим кандидатам на выборах 2026 года. Глава государства выразил уверенность, что среди присутствующих на совете есть те, кто собирается выдвигаться на голосовании. Со своей стороны Путин пожелал удачи и успехов всем кандидатам на выборах федерального и других уровней.