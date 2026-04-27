Путин назначил Игоря Чайку главой Россотрудничества
Обложка © ТАСС / Олег Яковлев
Президент России Владимир Путин назначил Игоря Чайку руководителем Россотрудничества. Соответствующий указ появился на портале правовых актов.
«Назначить Чайку Игоря Юрьевича руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, освободив его от занимаемой должности», — сказано в тексте.
Другим документом глава государства освободил от должности прежнего руководителя агентства — Евгения Примакова.
Игорь Чайка занимал пост заместителя руководителя Россотрудничества с 10 марта 2025 года.
Ранее Life.ru рассказывал, что российский президент Владимир Путин назначил детского омбудсмена Марию Львову-Белову главой Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей». Организация была создана в 2020 году для укрепления авторитета и роли семьи.
