24 марта, 09:07

Путин сменил посла России в Перу

Обложка © Life.ru.

Президент России произвёл кадровые перестановки в дипломатическом корпусе. На должность полномочного представителя нашей страны в Республике Перу назначен Алексей Ушаков. Соответствующий указ главы государства уже опубликован на портале правовой информации.

Документ гласит: «Назначить Ушакова Алексея Анатольевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Перу». В ближайшее время дипломат приступит к выполнению своих обязанностей в латиноамериканском государстве.

Этим же решением Владимир Путин освободил от занимаемого поста Игоря Романченко. Прежний глава дипмиссии покидает Лиму после завершения своей миссии.

Процедура смены руководителя посольства проходит в плановом порядке. Алексей Ушаков обладает необходимым опытом для развития двусторонних отношений, укрепления экономических и культурных связей между Москвой и Лимой.

Ожидается, что вскоре новый посол прибудет к месту службы для официального вручения верительных грамот местному руководству. На этом этапе контакты продолжатся в штатном режиме.

Путин снял Горового с должности первого замглавы МВД и поставил на его место Курносенко
Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрея Цыганова. Соответствующее распоряжение опубликовано правительством.

Оксана Попова
