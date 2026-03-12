Путин снял Горового с должности первого замглавы МВД и поставил на его место Курносенко

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Горового от занимаемой должности первого заместителя министра внутренних дел. На эту позицию назначен Андрей Курносенко. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить генерал-полковника полиции Горового Александра Владимировича от должности первого заместителя министра внутренних дел РФ. Назначить генерал-лейтенанта полиции Курносенко Андрея Анатольевича первым заместителем министра внутренних дел, освободив его от занимаемой должности», — указано в документе.

А накануне сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрея Цыганова. Соответствующее распоряжение опубликовано правительством.