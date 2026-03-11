Владимир Путин
11 марта, 17:51

Мишустин отправил в отставку замруководителя ФАС Цыганова

Обложка © РИА Новости / Максим Блинов

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрея Цыганова. Соответствующее распоряжение опубликовано правительством.

«Освободить Цыганова Андрея Геннадьевича от должности заместителя руководителя ФАС России в связи с выходом на пенсию», — отмечается в документе.

Ранее Life.ru писал, что заместитель губернатора Челябинской области Андрей Фалейчик, задержанный по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, официально отправлен в отставку. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, речь идёт о сумме почти два миллиона рублей.

Полина Никифорова
  • Новости
  • ФАС РФ
  • Михаил Мишустин
  • Политика России
  • Политика
