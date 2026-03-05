Мэра Нижнеудинска Маскаева досрочно сняли с должности после письма прокуратуры

Мэра Нижнеудинска в Иркутской области Юрия Маскаева досрочно отправили в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«На заседании Думы Нижнеудинского муниципального образования было принято решение о досрочном прекращении полномочий главы Нижнеудинска Юрия Маскаева. Решение было принято на основании письма Нижнеудинской межрайонной прокуратуры», — говорится в сообщении.

Отставка мэра произошла на заседании городской Думы. Временно исполнять обязанности руководителя города будет глава Нижнеудинского района Анатолий Крупенев. Подробностей о причинах досрочного прекращения полномочий Маскаева пока не сообщается.

Маскаев занимал должность с 2022 года, прежде десять лет был первым заместителем. До начала работы в органах местного самоуправления был главным инженером филиала ГУЭП «Облкоммунэнерго» «Нижнеудинские электросети».

Ранее в Курске произошли кадровые перестановки в местной власти. Председатель городского собрания Владимир Токарев подал прошение об отставке и приостановил своё членство в партии «Единая Россия». Губернатор региона Александр Хинштейн отметил, что эти шаги не снимают вопросов, которые возникли к Токареву.