Глава Горсобрания Курска подал в отставку после критики Хинштейна

В Курске произошли кадровые изменения в местной власти. Председатель городского собрания Владимир Токарев не стал дожидаться партийных разбирательств и подал прошение об отставке. Также он написал заявление о приостановке членства в «Единой России». Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Эти действия, однако, не снимают множества вопросов, которые возникли к Токареву и были озвучены мной на последнем заседании Правительства Курской области. Именно тогда я объявил, что направлю обращение в ПРПС «ЕР» о необходимости вывода Токарева из партии и лишении поста спикера», — написал Хинштейн.

Решение принято после критики со стороны главы региона. Заседание президиума регполитсовета партии, на котором могли рассматривать вопрос, так и не состоялось. Хинштейн заявил, что правительство региона направило обращения в прокуратуру и Росприроднадзор по двум фактам. Во-первых, для проверки законности застройки на берегу реки Сейм. Во-вторых, для изучения обстоятельств заключения контрактов на уборку Курска, которые, по его данным, из года в год получала компания, связанная с семьёй председателя горсобрания Владимира Токарева.

Напомним, губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил о намерении добиваться исключения из «Единой России» и отставки председателя горсобрания Курска Владимира Токарева, направив обращение в региональный политсовет. Причиной стало нанесение ущерба репутации партии из-за скандала с уборкой снега: контракты с тремя подрядчиками досрочно завершили, а к работам привлекли компанию, учредителем которой является жена Токарева. Кроме того, вскрылись нарушения при строительстве конно-спортивного комплекса на берегу Сейма.