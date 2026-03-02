Хинштейн требует уволить главу горсобрания Курска из-за подрядов его жены

Губернатор Курской области Александр Хинштейн объявил о намерении добиваться исключения из «Единой России» и отставки председателя городского собрания Курска Владимира Токарева. Глава региона пообещал направить соответствующее обращение в региональный политсовет.

Причина — нанесение ущерба репутации партии. Речь идёт о скандале с уборкой снега в Курске: контракты с тремя подрядчиками были досрочно завершены, а к работам привлекли компанию, учредителем которой является жена Токарева. Кроме того, вскрылись нарушения при строительстве конно-спортивного комплекса на берегу Сейма.

«Такие действия позорят, дискредитируют и государство, и власть, и конкретно партию, которую вы пока ещё представляете», — обратился Хинштейн на заседании правительства к председателю Курского городского Собрания Владимиру Токареву.

Напомним, ранее Хинштейн поручил проверить председателя горсобрания Владимира Токарева и фирму его жены «Интеграл-Строй» на конфликт интересов. Согласно трёхлетним контрактам, заключённым в 2024 году и действующим до декабря 2026-го, эта компания убирала дороги и тротуары в двух микрорайонах за 387,5 миллиона рублей.