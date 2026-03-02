Арестованный за взятки экс-чиновник ВСК Минобороны погиб на СВО

Бывший сотрудник военно-строительной компании, учредителем которой является Минобороны РФ, Сергей Горский погиб в зоне спецоперации. Он обвинялся в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа, что привело к долгам предприятия на сумму более чем 200 миллионов рублей. Горский также был уличён во взятках на 10,3 миллиона рублей. Рассмотрение его дела приостановили по причине ухода фигуранта на СВО, где он и погиб.

«При выполнении боевой задачи на СВО погиб Сергей Горский», — сообщили ТAСС в окружении экс-чиновника Минобороны. Он числился в рядах ВС РФ стрелком — помощником гранатомётчика штурмовой роты.

Напомним, в 2024 году в рамках уголовного дела о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями былоарестовано имущество на сумму более 29 миллионов рублей, которое принадлежит экс-руководителю департамента строительства публично-правовой компании «Военно-строительная компания» Сергею Горскому. Сам подозреваемый был задержан. Производство по его делу приостанавливали по причине ухода Горского на СВО.