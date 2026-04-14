Путин назначил Львову-Белову главой Фонда защиты детей

Президент России Владимир Путин назначил детского омбудсмена Марию Львову-Белову председателем Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу со дня его подписания — 14 апреля.

«Назначить Уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Львову-Белову М. А. председателем Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей», — говорится в документе.

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил бывшего прокурора Санкт-Петербурга Виктора Мельника заместителем генпрокурора РФ. Также на пятилетний срок назначены: Андрей Гуришев — прокурором Санкт-Петербурга, Пётр Забурко — прокурором Ленинградской области, Денис Назаренко — прокурором Тверской области. Указ вступил в силу с момента подписания.