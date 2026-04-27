Путин пожелал успеха кандидатам на выборах в Госдуму
Президент России Владимир Путин пожелал успеха всем, кто планирует участвовать в выборах 2026 года. Об этом он заявил на заседании Совета законодателей в Таврическом дворце, которое было приурочено ко Дню российского парламентаризма.
В ходе выступления президент России отметил, что среди участников встречи уже есть те, кто, вероятно, примет участие в предстоящих избирательных кампаниях.
«Со своей стороны хочу пожелать удачи всем будущим кандидатам на выборах и федерального, и других уровней. Тем более, что среди присутствующих, безусловно, такие наверняка есть. Желаю вам успехов», — обратился к кандидатам Путин.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что политическая система России доказала прочность, устойчивость и настоящую независимость в принятии решений. По его словам, любовь к Родине и стремление её защищать — превыше всего для россиян.
