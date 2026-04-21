21 апреля, 19:42

Путин: На выборах в Госдуму победят патриоты и люди дела

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Осенью Россия выберет новых депутатов Государственной думы. Президент России Владимир Путин напомнил об этом в День местного самоуправления. Впервые в голосовании примут участие жители четырёх новых регионов. Глава государства отметил, что выборы пройдут в непростых условиях.

«Наши оппоненты, так их назовём, а точнее сказать, противники, прежде всего внешние, будут пытаться использовать любую возможность для раскола и дестабилизации российского общества. Уверен, что все такие попытки будут пресечены, а избиратели отдадут предпочтение конструктивным политическим программам и идеям, патриотам, людям дела», — сказал Путин.

Президент выступил на третьем Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России». Также он принял участие в церемонии награждения премии «Служение». Награду вручили в номинации «Мужество и героизм — на благо служения Родине». Премию учредили в 2023 году. Награду присуждают за выдающиеся достижения работников муниципалитетов. Они повышают качество жизни граждан.

Ранее Путин поддержал идею отменить возрастной предел для работы в муниципальных органах. Это касается в том числе Донбасса и Новороссии. Президент подчеркнул — условия требуют гибкого подхода. Ситуация складывается непростая.

Лия Мурадьян
