Путин: На выборах в Госдуму победят патриоты и люди дела

Осенью Россия выберет новых депутатов Государственной думы. Президент России Владимир Путин напомнил об этом в День местного самоуправления. Впервые в голосовании примут участие жители четырёх новых регионов. Глава государства отметил, что выборы пройдут в непростых условиях.

«Наши оппоненты, так их назовём, а точнее сказать, противники, прежде всего внешние, будут пытаться использовать любую возможность для раскола и дестабилизации российского общества. Уверен, что все такие попытки будут пресечены, а избиратели отдадут предпочтение конструктивным политическим программам и идеям, патриотам, людям дела», — сказал Путин.

Президент выступил на третьем Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России». Также он принял участие в церемонии награждения премии «Служение». Награду вручили в номинации «Мужество и героизм — на благо служения Родине». Премию учредили в 2023 году. Награду присуждают за выдающиеся достижения работников муниципалитетов. Они повышают качество жизни граждан.