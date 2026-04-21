21 апреля, 14:17

Путин поддержал отмену возрастного ценза для муниципальных чиновников Донбасса

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу отменить возрастной предел для работы в муниципальных органах, в том числе в Донбассе и Новороссии. Об этом стало известно по итогам встречи с представителями местного самоуправления.

С предложением выступила сопредседатель ВАРМСУ Галина Данильченко. Она отметила необходимость пересмотра нормы в условиях текущей ситуации.

«У нас в исторических регионах, к сожалению, есть ограничение на нахождение на муниципальной службе — 70 лет. Нам хотелось бы рассмотреть возможности снять эти ограничения», — сказала она.

Президент согласился с инициативой и подчеркнул, что в данном случае условия требуют гибкого подхода, поскольку ситуация складывается довольно непростая.

По словам Данильченко, в новых регионах идёт восстановление мирной жизни, и опытные специалисты играют ключевую роль. Она добавила, что важно сохранить возможность передачи знаний от старшего поколения молодым кадрам.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что возвращённые регионы Донбасса и Новороссии должны выйти на общероссийский уровень показателей к 2030 году. По его словам, это должно быть заметно в экономике и в социальной сфере.

Владимир Озеров
