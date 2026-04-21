21 апреля, 13:33

Путин поставил задачу вывести новые регионы на общероссийский уровень к 2030-му

Обложка © Life.ru

Регионы Донбасса и Новороссии должны выйти на общероссийский уровень показателей к 2030 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с муниципальными деятелями.

«Нам всем, федеральным органам власти и муниципальным, и региональным, нужно стремиться к тому, чтобы решить задачу…», — подчеркнул глава государства. Он обозначил приоритет для всех уровней власти.

По его словам, речь идёт о достижении показателей, сопоставимых с остальной страной. Эта задача касается как экономики, так и социальной сферы.

«К 2030 году все наши новые исторические регионы должны выйти на общероссийский уровень», — заявил Путин.

«Мы знаем, чем всё закончится»: Путин сделал заявление об исходе СВО
«Мы знаем, чем всё закончится»: Путин сделал заявление об исходе СВО

Ранее президент Владимир Путин заявил, что ситуация в приграничных регионах России остаётся сложной. Он заявил, что в нынешней обстановке крайне важны действия, помогающие людям не покидать свои дома или вернуться обратно. Глава государства отметил, что нужно продолжать поддерживать жизнь на приграничных территориях, несмотря на имеющуюся нестабильность.

Александра Мышляева
