Путин поставил задачу вывести новые регионы на общероссийский уровень к 2030-му

Регионы Донбасса и Новороссии должны выйти на общероссийский уровень показателей к 2030 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с муниципальными деятелями.

«Нам всем, федеральным органам власти и муниципальным, и региональным, нужно стремиться к тому, чтобы решить задачу…», — подчеркнул глава государства. Он обозначил приоритет для всех уровней власти.

По его словам, речь идёт о достижении показателей, сопоставимых с остальной страной. Эта задача касается как экономики, так и социальной сферы.

«К 2030 году все наши новые исторические регионы должны выйти на общероссийский уровень», — заявил Путин.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что ситуация в приграничных регионах России остаётся сложной. Он заявил, что в нынешней обстановке крайне важны действия, помогающие людям не покидать свои дома или вернуться обратно. Глава государства отметил, что нужно продолжать поддерживать жизнь на приграничных территориях, несмотря на имеющуюся нестабильность.