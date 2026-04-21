«Маленьких солдат» не бывает, заявил Путин

Президент России Владимир Путин ответил на реплику сопредседателя Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирины Гусевой, назвавшей муниципальных служащих «маленькими солдатами». Глава государства указал, что слово «солдат» звучит гордо, а «маленьких солдат» не бывает.

«Маленьких солдат не бывает, солдат — это звучит гордо», — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что представители местного самоуправления выполняют очень важную миссию служения не только малому, среднему и крупному бизнесу, но и людям, которые живут на этих территориях.

«Потому что страна состоит из муниципалитетов и из людей, которым мы все служим. Спасибо вам большое!», — резюмировал он.