Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

21 апреля, 12:53

Путин назвал глав муниципалитетов лицом власти и опорой для развития России

Обложка © Life.ru

Президент Владимир Путин на церемонии вручения премии «Служение» заявил, что для людей именно представители муниципалитетов — это лицо всей публичной власти. По его словам, на местах формируется вера в завтрашний день и опора для движения вперёд.

«И вы, представители муниципальных органов власти, её основа. Для людей именно вы являетесь лицом всей системы публичной власти. Именно на местах формируется вера людей в завтрашний день, а значит, опора для нашего движения вперёд, для развития России», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что все уровни власти в России работают с одной общей целью – укрепление суверенитета и безопасности страны. Управленцы всех уровней должны добиться устойчивого, самостоятельного развития родной страны. Путин подчеркну, что чиновники всех рангов – это, по сути, единая команда.

Путин: Ветераны СВО уже эффективно работают на разных муниципальных должностях
Ранее сообщалось, что ветераны специальной военной операции, прошедшие кадровые программы, должны активнее приходить в местное самоуправление. По словам Владимира Путина, ветераны СВО способны стать настоящими лидерами, потому что они знают нужды простых людей, чувствуют их проблемы и делают всё, чтобы их решить. Именно поэтому они нужны в местной власти.

Наталья Афонина
