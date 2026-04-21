Путин призвал активнее привлекать ветеранов СВО в местное самоуправление

Ветераны специальной военной операции, которые прошли через кадровые программы, должны активнее приходить в местное самоуправление, потому что они знают нужды простых людей. Распоряжение на церемонии вручения III Всероссийской муниципальной премии «Служение» отдал президент РФ Владимир Путин.

«Опыт ветеранов СВО очень важен для реализации полезных, значимых для общества дел и проектов. Вы хорошо знаете и о федеральной программе «Время героев», и об аналогичных региональных кадровых проектах. Рассчитываю, что благодаря им в местном самоуправлении появится ещё больше новых лидеров», — сказал глава государства.

Российский президент объяснил, что ветераны СВО способны стать настоящими лидерами, поскольку понимают, чувствуют нужды людей и делают всё для того, чтобы эти проблемы были решены.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия добивается побед благодаря единству народа. По словам президента, сплочённость страны была одним из главных факторов победы в Великой Отечественной войне, и, как он подчеркнул, «так будет и сейчас».