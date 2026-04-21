Путин: Ветераны СВО уже эффективно работают на разных муниципальных должностях

Ветераны специальной военной операции уже успешно трудятся на самых разных должностях. Об этом на церемонии вручения III Всероссийской муниципальной премии «Служение» на площадке «Live Арена» заявил президент России Владимир Путин.

По словам российского лидера, бывшие бойцы приходят на передовую муниципального служения с боевой передовой. Их готовность принимать ответственные решения может существенно повысить эффективность местных властей.

«Они уже успешно работают на самых разных должностях и очень многое делают для поддержки боевых товарищей и тех, кто на фронте, и тех, кто пришёл домой, пришёл с ранениями, для семей участников СВО, для родных тех наших героев, которые отдали свою жизнь за Родину», — подчеркнул президент.

В ходе выступления на III Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России», проходящем на площадке «Live Арена» Владимир Путин вручил премию «Служение» в номинации «Мужество и героизм на благо служения Родине» ветерану СВО Евгению Филонову, который работает директором школы в Калужской области. Эта награда, учреждённая главой государства, предназначена для муниципальных служащих за выдающийся вклад в повышение качества жизни людей.