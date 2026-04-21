Украинская сторона понимает, что Россия одержит победу в данном конфликте. Единственное о чём думают в Киеве — как «оформлять» ситуацию с будущей победой российской стороны. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями муниципалитетов

Один из участников встречи поблагодарил всех, кто выполняет задачи специальной военной операции, и подчеркнул, что победа обязательно будет за Россией — в этом, по его словам, «уже никто не сомневается, и враг тоже».

«Да. Там просто думают, как это всё оформить», — согласился президент.