Путин рассказал, о чём сейчас думают враги России
Путин: Киев уже не сомневается в победе России, но думает, как это «оформить»
Обложка © Life.ru
Украинская сторона понимает, что Россия одержит победу в данном конфликте. Единственное о чём думают в Киеве — как «оформлять» ситуацию с будущей победой российской стороны. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями муниципалитетов
Один из участников встречи поблагодарил всех, кто выполняет задачи специальной военной операции, и подчеркнул, что победа обязательно будет за Россией — в этом, по его словам, «уже никто не сомневается, и враг тоже».
«Да. Там просто думают, как это всё оформить», — согласился президент.
Ранее Владимир Путин заявил, что зона безопасности на границе с Украиной постепенно создаётся. Россия будет действовать так, пока не устранит угрозу для своих регионов, подчеркнул президент.
Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.