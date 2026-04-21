Путин: Зона безопасности на границе с Украиной постепенно создаётся
Обложка © Life.ru
ВС РФ постепенно создают зону безопасности на границе с Украиной, заявил президент Владимир Путин.
«Россия будет действовать так, пока не устранит угрозу для своих регионов», — подчеркнул глава государства на церемонии вручения III Всероссийской муниципальной премии «Служение».
Также в ходе выступления Путин выразил уверенность, что Россия добивается побед благодаря единству своего народа. По словам главы государства, именно сплочённость страны была одним из ключевых факторов победы в годы Великой Отечественной войны, так происходит и сейчас.
Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.