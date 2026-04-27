Путин: Политическая система России доказала свою суверенность

Политическая система России доказала прочность, устойчивость и подлинную суверенность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Совете законодателей при Федеральном Собрании.

«Все ветви и уровни власти, включая парламентские институты, доказали свою прочность и устойчивость, подлинную суверенность, готовность бороться за жизненно важные интересы Отечества», — отметил глава государства.

Путин: Любовь к Родине и стремление её защищать для народа России превыше всего

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин выступает на ежегодном заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге. В этом году дата имеет особое значение: российскому парламенту исполняется 120 лет. В ходе выступления глава государства уже подчеркнул, что для российского народа любовь к Родине и стремление ее защищать — превыше всего.