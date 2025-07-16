Путин назвал два самых серьёзных увлечения в свои детские годы

Президент России Владимир Путин признался, что из всех развлечений в детстве больше всего его увлекал спорт, сначала будущий политик попал в секцию самбо, а потом перешёл на дзюдо. Об этом глава государства рассказал во время общения с рабочими металлургического комбината в Магнитогорске.

Ранее Путин рассказал, какую житейскую мудрость получил от своего тренера по дзюдо по дзюдо. Будущий лидер страны познакомился со своим наставником-дзюдоистом Анатолием Рахлиным в 12 лет. До сих пор президент использует в жизни принципы, которые услышал в юности от тренера. Первый «Своих не бросай», второй: «Атакуя, не забывай о защите. Защищаясь, ищи возможность для атаки». Третий: «Предательство — худший поступок в жизни». Четвёртый: «Не останавливайся на достигнутом, учись, развивайся, совершенствуйся всю свою жизнь». И пятый: «Смысл жизни — в служении Отечеству».