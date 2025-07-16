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16 июля, 16:54

Путин назвал два самых серьёзных увлечения в свои детские годы

Путин рассказал, что его единственным развлечением в детстве был спорт

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин признался, что из всех развлечений в детстве больше всего его увлекал спорт, сначала будущий политик попал в секцию самбо, а потом перешёл на дзюдо. Об этом глава государства рассказал во время общения с рабочими металлургического комбината в Магнитогорске.

«Увлечения мои — борьба самбо. Потом вся наша группа перешла в борьбу дзюдо. Два самых серьёзных увлечения и развлечения — спорт», — поделился воспоминаниями Путин.

Сын тренера Путина по дзюдо перечислил пять главных принципов в жизни президента
Сын тренера Путина по дзюдо перечислил пять главных принципов в жизни президента

Ранее Путин рассказал, какую житейскую мудрость получил от своего тренера по дзюдо по дзюдо. Будущий лидер страны познакомился со своим наставником-дзюдоистом Анатолием Рахлиным в 12 лет. До сих пор президент использует в жизни принципы, которые услышал в юности от тренера. Первый «Своих не бросай», второй: «Атакуя, не забывай о защите. Защищаясь, ищи возможность для атаки». Третий: «Предательство — худший поступок в жизни». Четвёртый: «Не останавливайся на достигнутом, учись, развивайся, совершенствуйся всю свою жизнь». И пятый: «Смысл жизни — в служении Отечеству».

Татьяна Миссуми
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