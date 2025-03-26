Сын тренера Путина по дзюдо перечислил пять главных принципов в жизни президента

Характер Владимира Путина в юношеские годы во многом формировался в секции дзюдо, которое будущему российскому президенту преподавал тренер Анатолий Рахлин. Сын спортивного наставника главы государства и глава Федерации дзюдо Михаил Рахлин в беседе с kp.ru назвал пять принципов, которые его отец привил лидеру РФ во время борьбы на татами.

Владимир Путин познакомился с Анатолием Рахлиным в 12 лет. До сих пор президент в своих речах использует формулировки, которые он сам когда-то услышал от своего наставника.