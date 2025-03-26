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26 марта, 17:01

Сын тренера Путина по дзюдо перечислил пять главных принципов в жизни президента

Рахлин: Путин придерживается принципа «не останавливайся на достигнутом»

Характер Владимира Путина в юношеские годы во многом формировался в секции дзюдо, которое будущему российскому президенту преподавал тренер Анатолий Рахлин. Сын спортивного наставника главы государства и глава Федерации дзюдо Михаил Рахлин в беседе с kp.ru назвал пять принципов, которые его отец привил лидеру РФ во время борьбы на татами.

Владимир Путин познакомился с Анатолием Рахлиным в 12 лет. До сих пор президент в своих речах использует формулировки, которые он сам когда-то услышал от своего наставника.

По словам Михаила Рахлина, президент никогда не поступится в жизни пятью принципами. Первый «Своих не бросай», второй: «Атакуя, не забывай о защите. Защищаясь, ищи возможность для атаки». Третий: «Предательство — худший поступок в жизни». Четвёртый: «Не останавливайся на достигнутом, учись, развивайся, совершенствуйся всю свою жизнь». И пятый: «Смысл жизни — в служении Отечеству».

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Владимир Путин с глубоким уважением вспоминает своего тренера Анатолия Рахлина. Ранее президент России рассказал, как его наставник по дзюдо учил своих подопечных всегда бороться до конца. В зале он требовал от учеников полной отдачи, но после тренировок был чутким и заботливым по отношению к каждому воспитаннику.

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