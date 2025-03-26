«Пройден огромный путь»: В Кремле прокомментировали 25-летие со дня избрания Путина президентом РФ
Песков: За 25 лет президентства Путина Россия проделала огромный путь
26 марта 2000 года Владимир Путин впервые был избран президентом. Обложка © Life.ru
Ровно 25 лет назад, 26 марта 2000 года, Владимир Путин впервые был избран президентом России. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что за этот срок страна преодолела огромный путь — от края пропасти до суверенного государства.
«Дата действительно весьма примечательная. Однозначно можно сказать одно, что за 25 лет наша страна проделала огромный путь», — сказал Песков журналистам.
Представитель Кремля отметил, что за это время Россия преодолела путь от края экономической и политической пропасти, сумев сохранить свою территориальную целостность, к благосостоянию, развитию экономики, превращению в суверенное государство. Эти факты нельзя опровергнуть, их нужно просто констатировать, отметил Песков.
Слова пресс-секретаря главы государства наглядно подтверждает статистика, которую сегодня в Госдуме привёл премьер-министр Михаил Мишустин. Глава правительства отметил, что рост российской экономики за два года превысил европейский в шесть раз.