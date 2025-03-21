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21 марта, 09:00

ФОМ: Путину доверяют 83% россиян

Президенту России Владимиру Путину доверяют 83% граждан. Столько же считают, что он работает хорошо. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».

«О доверии Владимиру Путину заявили 83% россиян (без изменений). Также большинство населения — 83% (без изменений) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — говорится в сообщении.

60% респондентов посчитали хорошей работу премьер-министра Михаила Мишустина (плюс 1 п. п.). Аналогичный показатель в отношении правительства составил 56% (минус 1 п. п.).

О поддержке партии «Единая Россия» заявили 46% респондентов. 10% поддерживают ЛДПР, 8% — КПРФ, 3% — СРЗП, 3% — «Новых людей». Показатели ЛДПР выросли на два процентных пункта в положительную сторону, КПРФ — на один процентный пункт, остальные без изменений.

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В опросе, который проводился 14-16 марта, приняло участие 1,5 тысячи человек.

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Life.ru

Никита Никонов
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