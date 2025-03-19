Путин поручил прокурорам проработать острые проблемы, которые волнуют россиян

Российский лидер Владимир Путин поручил прокурорам проработать наиболее острые системные проблемы, волнующие россиян. Предложение глава государства озвучил на заседании коллегии Генеральной прокуратуры 19 марта.

«Прошу детально проанализировать наиболее острые системные проблемы, которые волнуют и беспокоят граждан, дать свои предложения по их комплексному решению», — сказал глава государства.

Путин добавил, что подобные действия важны для всех уровней власти. Они помогают эффективно, грамотно и своевременно реагировать на запросы россиян.