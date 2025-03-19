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19 марта, 11:49

Путин дал Генпрокуратуре поручение по поддержанию дисциплины в армии

Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре оказать помощь в обеспечении воинской дисциплины в российской армии.

«Прошу военных прокуроров продолжать работать над укреплением воинской дисциплины, которая является важнейшим условием высокой боеготовности войск», — заявил глава государства на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры в среду.

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Ранее в ходе того же заседания Путин поручил найти и наказать украинских карателей, учинивших зверства в курском приграничье. По словам российского лидера, все украинские военнослужащие, а также иностранные наемники, которые находились на российской территории и совершили ряд преступлений против гражданского населения, должны рассматриваться как террористы.

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Shutterstock / FOTODOM/ Maria Moskvitsova

Марина Фещенко
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