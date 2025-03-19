Путин дал Генпрокуратуре поручение по поддержанию дисциплины в армии

Ранее в ходе того же заседания Путин поручил найти и наказать украинских карателей, учинивших зверства в курском приграничье. По словам российского лидера, все украинские военнослужащие, а также иностранные наемники, которые находились на российской территории и совершили ряд преступлений против гражданского населения, должны рассматриваться как террористы.