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14 марта, 07:30

О доверии к Путину заявили 83% россиян

ФОМ: 83% россиян заявили о доверии к Путину

Глава государства Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Глава государства Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Всего за неделю уровень доверия к президенту РФ Владимиру Путину возрос до 83%. Столько же опрошенных граждан заявили, что он хорошо справляется со своей работой. Об этом следует из результатов опроса ФОМ, проведённого с 7 по 9 марта среди 1,5 тыс. россиян.

«О доверии Владимиру Путину заявили 83% россиян (плюс 2%). Также большинство населения (83%) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — отмечается в сообщении соцслужбы.

Тем временем, согласно результатам опроса ВЦИОМ, проведённому с 3 по 9 марта, количество граждан, доверяющих президенту РФ, выросло за неделю на 0,6% и составляет 79,3%. Ещё 77% полностью одобряет его работу.

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Мария Любицкая
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