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Регион
26 марта, 09:31

Рост российской экономики за два года превысил европейский в шесть раз

Мишустин: Российская экономика растёт вшестеро быстрее европейской

Российская экономика демонстрирует уверенный рост уже второй год подряд, причём темпы этого роста в два раза опережают среднемировые показатели. Более того, как отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в своем отчёте перед Госдумой, российский экономический рост в шесть раз превышает аналогичные показатели европейских стран.

Глава правительства подчеркнул, что Россия занимает место среди четырех крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. В прошлом году валовый внутренний продукт страны увеличился на 4,1%. Он добавил, что этот показатель значительно выше среднего уровня роста развитых стран. Мишустин также отметил, что за последние два года российская экономика смогла обойти европейские страны по темпам роста почти в шесть раз, в то время как в некоторых из этих государств уже наблюдаются признаки рецессии, как, например, в Германии, где экономика продолжает сокращаться.

Напомним, в Государственной Думе проходит традиционный отчёт Правительства Российской Федерации. В процессе обсуждения глава кабмина Михаил Мишустин ответит на вопросы депутатов, освещая ключевые аспекты работы правительства и его достижения за прошедший год. В частности, он сообщил, что в России с 2007 года выдали 14,5 млн сертификатов на маткапитал.

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Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

Оксана Попова
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