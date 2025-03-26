Российская экономика демонстрирует уверенный рост уже второй год подряд, причём темпы этого роста в два раза опережают среднемировые показатели. Более того, как отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в своем отчёте перед Госдумой, российский экономический рост в шесть раз превышает аналогичные показатели европейских стран.

Глава правительства подчеркнул, что Россия занимает место среди четырех крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. В прошлом году валовый внутренний продукт страны увеличился на 4,1%. Он добавил, что этот показатель значительно выше среднего уровня роста развитых стран. Мишустин также отметил, что за последние два года российская экономика смогла обойти европейские страны по темпам роста почти в шесть раз, в то время как в некоторых из этих государств уже наблюдаются признаки рецессии, как, например, в Германии, где экономика продолжает сокращаться.