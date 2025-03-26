В России с 2007 года выдали 14,5 млн сертификатов на маткапитал
С начала реализации программы материнского капитала в 2007 году в России было выдано примерно 14,5 миллиона сертификатов. С такой информацией выступил премьер-министр Михаил Мишустин во время своего отчёта в Госдуме.
Он отметил, что с момента введения этого механизма, инициированного президентом, количество выданных сертификатов достигло значительной отметки. Кроме того, он добавил, что программа материнского капитала была продлена до 2030 года включительно.
Напомним, в Государственной Думе проходит традиционный отчёт Правительства Российской Федерации. В процессе обсуждения глава кабмина Михаил Мишустин ответит на вопросы депутатов, освещая ключевые аспекты работы правительства и его достижения за прошедший год.
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