В России с 2007 года выдали 14,5 млн сертификатов на маткапитал

С начала реализации программы материнского капитала в 2007 году в России было выдано примерно 14,5 миллиона сертификатов. С такой информацией выступил премьер-министр Михаил Мишустин во время своего отчёта в Госдуме.

Он отметил, что с момента введения этого механизма, инициированного президентом, количество выданных сертификатов достигло значительной отметки. Кроме того, он добавил, что программа материнского капитала была продлена до 2030 года включительно.