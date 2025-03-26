Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 09:21

Мишустин выступает в Госдуме с ежегодным отчётом Правительства

Михаил Мишустин выступает в Госдуме с ежегодным отчётом Правительства. Обложка © Сайт Госдумы

Михаил Мишустин выступает в Госдуме с ежегодным отчётом Правительства. Обложка © Сайт Госдумы

В Государственной Думе проходит традиционный отчёт Правительства Российской Федерации, который представляет Председатель Михаил Мишустин. В процессе обсуждения он ответит на вопросы депутатов, освещая ключевые аспекты работы правительства и его достижения за прошедший год.

На заседании присутствуют председатели законодательных собраний субъектов Российской Федерации, а также представители профсоюзов, общественных организаций и научного сообщества. Все региональные парламенты подключены к обсуждению в формате видеоконференции, что позволяет обеспечить широкий охват и активное участие в диалоге.

В Правительстве России обсуждают расширение программы семейной ипотеки
В Правительстве России обсуждают расширение программы семейной ипотеки

Ранее стало известно, что в Правительстве России планируют пересчитать цену электричества в домах без газа. В стране упростят правила тарификации электроэнергии для домохозяйств, которые используют электрическое отопление. Это нововведение предназначено для уменьшения финансового бремени на потребителей, для которых электрообогрев является главным источником тепла.

Оксана Попова
  • Новости
  • Михаил Мишустин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar