Мишустин выступает в Госдуме с ежегодным отчётом Правительства
Михаил Мишустин выступает в Госдуме с ежегодным отчётом Правительства. Обложка © Сайт Госдумы
В Государственной Думе проходит традиционный отчёт Правительства Российской Федерации, который представляет Председатель Михаил Мишустин. В процессе обсуждения он ответит на вопросы депутатов, освещая ключевые аспекты работы правительства и его достижения за прошедший год.
На заседании присутствуют председатели законодательных собраний субъектов Российской Федерации, а также представители профсоюзов, общественных организаций и научного сообщества. Все региональные парламенты подключены к обсуждению в формате видеоконференции, что позволяет обеспечить широкий охват и активное участие в диалоге.
Ранее стало известно, что в Правительстве России планируют пересчитать цену электричества в домах без газа. В стране упростят правила тарификации электроэнергии для домохозяйств, которые используют электрическое отопление. Это нововведение предназначено для уменьшения финансового бремени на потребителей, для которых электрообогрев является главным источником тепла.