Мишустин выступает в Госдуме с ежегодным отчётом Правительства

В Государственной Думе проходит традиционный отчёт Правительства Российской Федерации, который представляет Председатель Михаил Мишустин. В процессе обсуждения он ответит на вопросы депутатов, освещая ключевые аспекты работы правительства и его достижения за прошедший год.

На заседании присутствуют председатели законодательных собраний субъектов Российской Федерации, а также представители профсоюзов, общественных организаций и научного сообщества. Все региональные парламенты подключены к обсуждению в формате видеоконференции, что позволяет обеспечить широкий охват и активное участие в диалоге.