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19 декабря, 13:21

Путин рассказал, какую житейскую мудрость получил от своего тренера по дзюдо

Путин вспомнил слова своего тренера Рахлина, призывавшего бороться до конца

Президент РФ Владимир Путин поделился воспоминаниями о своём тренере по дзюдо Анатолии Рахлине, который всегда учил своих учеников бороться до конца. Глава государства рассказал об этом на прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, которую транслирует Life.ru.

«Знаете, я когда приходил в секцию по дзюдо, нам тренер Рахлин Анатолий Семёнович в своё время сказал: «подтянитесь, кто сколько может». И некоторых не взял, кто подтянулся больше, чем я. Мы потом уже через несколько лет спрашивали: «Антон Семёнович, а почему вы ребят не взяли, а вот нас? Мы поменьше же подтянулись?» — рассказал Путин во время прямой линии.

Путин отметил мудрость своего тренера и рассказал, что тот объяснил свой выбор тем, что ценил усилия ребят, которые боролись до последнего. Учитель говорил, что те, кто проявлял максимум стараний, несмотря на усталость и напряжение, заслужили большего уважения.

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Можно сделать вывод, что только беспрерывная борьба может приводить к успехам. Так и со страной. Ранее на пресс-конференции Путин отметил, что Россия продемонстрировала свою силу как государство в последние два-три года, сохранив суверенитет и следуя независимой внешней политике. Он подчеркнул, что мы становимся поистине суверенной страной.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Климентьев

Александра Мышляева
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