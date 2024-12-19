Путин рассказал, какую житейскую мудрость получил от своего тренера по дзюдо

Президент РФ Владимир Путин поделился воспоминаниями о своём тренере по дзюдо Анатолии Рахлине, который всегда учил своих учеников бороться до конца. Глава государства рассказал об этом на прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, которую транслирует Life.ru.

«Знаете, я когда приходил в секцию по дзюдо, нам тренер Рахлин Анатолий Семёнович в своё время сказал: «подтянитесь, кто сколько может». И некоторых не взял, кто подтянулся больше, чем я. Мы потом уже через несколько лет спрашивали: «Антон Семёнович, а почему вы ребят не взяли, а вот нас? Мы поменьше же подтянулись?» — рассказал Путин во время прямой линии.

Путин отметил мудрость своего тренера и рассказал, что тот объяснил свой выбор тем, что ценил усилия ребят, которые боролись до последнего. Учитель говорил, что те, кто проявлял максимум стараний, несмотря на усталость и напряжение, заслужили большего уважения.