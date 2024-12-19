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19 декабря, 12:46

Путин дал трогательный ответ на вопрос о чаепитии с любым человеком из ныне живущих

Путин признался, что хотел бы чаще встречаться с родными за чашкой чая

Президент РФ Владимир Путин заявил, что из ныне живущих хотел бы встретиться только с друзьями и близкими людьми. Об этом глава государства сказал во время прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, отвечая на вопрос о том, с кем он попил бы чая в свободное время.

Владимир Путин отвечает на вопросы во время прямой линии. Видео © Life.ru

«Из ныне живущих личностей я бы хотел почаще встречаться со своими друзьями и близкими мне людьми. И чайку с ними выпить, пообщаться, поговорить», — признался президент.

А вот, говоря об исторических личностях, президент России Владимир Путин не согласился с тем, что покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский был предсказателем. По его словам, Владимир Вольфович любил эпатаж, любил произвести эффект, но вместе с тем он был человеком эрудированным и очень хорошо подготовленным.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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