Путин дал трогательный ответ на вопрос о чаепитии с любым человеком из ныне живущих
Путин признался, что хотел бы чаще встречаться с родными за чашкой чая
Президент РФ Владимир Путин заявил, что из ныне живущих хотел бы встретиться только с друзьями и близкими людьми. Об этом глава государства сказал во время прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, отвечая на вопрос о том, с кем он попил бы чая в свободное время.
Владимир Путин отвечает на вопросы во время прямой линии. Видео © Life.ru
«Из ныне живущих личностей я бы хотел почаще встречаться со своими друзьями и близкими мне людьми. И чайку с ними выпить, пообщаться, поговорить», — признался президент.
А вот, говоря об исторических личностях, президент России Владимир Путин не согласился с тем, что покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский был предсказателем. По его словам, Владимир Вольфович любил эпатаж, любил произвести эффект, но вместе с тем он был человеком эрудированным и очень хорошо подготовленным.
Life.ru