Путин дал трогательный ответ на вопрос о чаепитии с любым человеком из ныне живущих

Президент РФ Владимир Путин заявил, что из ныне живущих хотел бы встретиться только с друзьями и близкими людьми. Об этом глава государства сказал во время прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, отвечая на вопрос о том, с кем он попил бы чая в свободное время.

Владимир Путин отвечает на вопросы во время прямой линии. Видео © Life.ru

«Из ныне живущих личностей я бы хотел почаще встречаться со своими друзьями и близкими мне людьми. И чайку с ними выпить, пообщаться, поговорить», — признался президент.