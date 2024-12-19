Гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) устраивают не атеисты, а настоящие безбожники. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции, трансляцию которой ведёт Life.ru.

«Они ведь даже не атеисты эти люди. Атеисты — это люди, которые во что-то верят. Они верят в то, что Бога нет. Но это их вера, их убеждения. А это не атеисты, это люди вообще без всякой веры, такие безбожники», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, за гонениями на каноническую украинскую церковь стоят этнические евреи. Правда этих людей едва ли можно встретить в синагоге, да и в православные храмы они тоже не ходят, как и не посещают мечети — люди без роду и племени, которым чуждо всё то, что дорого российским и украинским народам, подчеркнул президент.

Лидер РФ добавил, что ситуация с УПЦ является вопиющим нарушением прав человека и верующих — церковь терзают на глазах всего мира. Происходящее напоминает публичный расстрел, но во всём мире решили этого не замечать. Однако избежать ответственности за содеянное едва ли удастся, напомнил Путин.

«Я думаю, что тем, кто это делает, это ещё аукнется», — резюмировал российский лидер.