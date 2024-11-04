На Украине избили и насильно мобилизовали 54-летнего священника УПЦ
На Украине был насильно мобилизован и избит протоиерей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Олег Мельников. О происшествии сообщает Союз православных журналистов в своем телеграм-канале.
Сообщается, что 54-летнего мужчину остановили на блокпосту, после чего отправили в военкомат. В здании он пробыл более суток без связи, не имея возможность известить семью о своём местонахождении. Военкомы избили священника, после чего у него поднялось давление. На место происшествия вскоре выдвинулась полиция, но священнослужителя не отпустили, и он пропустил литургию.
Ранее Life.ru рассказал, как священник с беременной невесткой записал Зеленскому видео из-за похищения сына военкомами. Оказалось, что сына митрополита Банченского Украинской православной церкви Лонгина решили принудительно мобилизовать, несмотря на то, что он вскоре должен стать отцом в третий раз.
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