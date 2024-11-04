На Украине избили и насильно мобилизовали 54-летнего священника УПЦ

Сообщается, что 54-летнего мужчину остановили на блокпосту, после чего отправили в военкомат. В здании он пробыл более суток без связи, не имея возможность известить семью о своём местонахождении. Военкомы избили священника, после чего у него поднялось давление. На место происшествия вскоре выдвинулась полиция, но священнослужителя не отпустили, и он пропустил литургию.