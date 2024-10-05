Священник с беременной невесткой записал Зеленскому видео из-за похищения сына военкомами

Сотрудники ТЦК принудительно мобилизовали сына митрополита Банченского Украинской православной церкви Лонгина, несмотря на то, что он вскоре должен стать отцом в третий раз. Священнослужитель направил обращение к Владимиру Зеленскому с просьбой разобраться в ситуации и освободить похищенного сына. Информацию передаёт «Союз православных журналистов».

Священнослужитель Лонгин прибыл к зданию ТЦК в Черновцах с требованием освободить сына. Видео © Telegram / СПЖ — новости Православия

«Это люди, которые ненавидят нас, они хотят изгубить нашу нацию», — заявил Лонгин в обращении главе государства. Позднее он вместе с беременной супругой сына прибыл к зданию ТЦК В Черновцах, где вновь требовал вызволить мобилизованного.