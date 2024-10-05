Священник с беременной невесткой записал Зеленскому видео из-за похищения сына военкомами
Митрополит Банченский УПЦ Лонгин заявил, что его сына принудительно мобилизовали
Сотрудники ТЦК принудительно мобилизовали сына митрополита Банченского Украинской православной церкви Лонгина, несмотря на то, что он вскоре должен стать отцом в третий раз. Священнослужитель направил обращение к Владимиру Зеленскому с просьбой разобраться в ситуации и освободить похищенного сына. Информацию передаёт «Союз православных журналистов».
Священнослужитель Лонгин прибыл к зданию ТЦК в Черновцах с требованием освободить сына. Видео © Telegram / СПЖ — новости Православия
«Это люди, которые ненавидят нас, они хотят изгубить нашу нацию», — заявил Лонгин в обращении главе государства. Позднее он вместе с беременной супругой сына прибыл к зданию ТЦК В Черновцах, где вновь требовал вызволить мобилизованного.
Митрополит заявил, что прямо сейчас мобилизованы десять его сыновей, и ещё трое уже вернулись с инвалидностью. Действия военкомов священник назвал противозаконными и бесчеловечными.
Борьба с принудительной мобилизацией продолжается во многих городах Украины. Обычно на помощь мужчинам, которых сотрудники ТЦК скрычивают и насильно затаскивают в машины, приходят местные жительницы. Им нередко приходится сограждан буквально «отбивать» из рук военкомов. Так, ранее Life.ru сообщал, о группе одесситок, которые перекрыли дорогу и потребовали отпустить мобилизованных. Иногда их борьба заканчивается удачей, а иногда «охотники» Владимира Зеленского устраивают всем недовольным жестокое избиение.
Telegram / СПЖ — новости Православия