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Регион
11 декабря, 12:58

Запретивший УПЦ Зеленский назвал Украину «глубоко религиозной» страной

Владимир Зеленский, который ранее принял решение о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил в интервью телеканалу CBN, что Украина является «религиозной и глубоко верующей страной».

По словам комика-президента, война сделала людей более верующими.

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В ходе получасового интервью Зеленский несколько раз упоминал о вере украинского народа и о наличии различных религиозных конфессий в стране. Однако он не затронул тему запрета УПЦ и притеснения ее верующих. Вместо этого главарь киевского режима выразил надежду на Божью помощь Украине в условиях конфликта.

«Да, мы должны полагаться на наши собственные силы, но также верим, что Бог поможет Украине», — сказал он.

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Как известно, в последние годы украинские власти активно проводят политику по вытеснению УПЦ, поощряя переход её общин в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году. Власти лишают церковь законных прав на аренду земель под храмами, а сторонники ПЦУ захватывают храмы канонической церкви и совершают нападения на священников. По данным СБУ на август 2024 года, против священников УПЦ было заведено более 100 уголовных дел, и суды уже вынесли приговоры по 26 из них. Не так давно на Украине избили и насильно мобилизовали 54-летнего священника УПЦ, а против депутата Верховной рады, защищавшего церковь, возбудили дело и вынудили покинуть страну.

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Shutterstock / FOTODOM/ Review News

Марина Фещенко
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