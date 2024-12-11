В ходе получасового интервью Зеленский несколько раз упоминал о вере украинского народа и о наличии различных религиозных конфессий в стране. Однако он не затронул тему запрета УПЦ и притеснения ее верующих. Вместо этого главарь киевского режима выразил надежду на Божью помощь Украине в условиях конфликта.

Как известно, в последние годы украинские власти активно проводят политику по вытеснению УПЦ, поощряя переход её общин в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году. Власти лишают церковь законных прав на аренду земель под храмами, а сторонники ПЦУ захватывают храмы канонической церкви и совершают нападения на священников. По данным СБУ на август 2024 года, против священников УПЦ было заведено более 100 уголовных дел, и суды уже вынесли приговоры по 26 из них. Не так давно на Украине избили и насильно мобилизовали 54-летнего священника УПЦ, а против депутата Верховной рады, защищавшего церковь, возбудили дело и вынудили покинуть страну.