«Псы Зеленского» устроили кинотеатр в древнейшем соборе Украины
Депутат Рады Дмитрук: В захваченном Преображенском соборе УПЦ сделали кинотеатр
Кинотеатр в захваченном храме УПЦ на Украине. Обложка © Telegram / Артём Дмитрук
Раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) организовали кинотеатр в захваченном Преображенском соборе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Чернигова. Об этом рассказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем телеграм-канале.
«Псы Зеленского, захватившие самый древний собор Украины, устроили в нём кинотеатр и сняли все иконы. Речь идёт о Преображенском соборе в Чернигове 1030 года постройки, который ПЦУ захватила в октябре 2023 года. Экран установили на амвоне перед Царскими Вратами. Стоимость билета на сеанс – 20 гривен (0,4 доллара)» — написал Дмитрук.
Недавно в украинских Черкассах сотня вооружённых людей в масках ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора УПЦ, прервав ночную литургию. Прихожан выгнали на улицу и пытались проверять мобильники. Нападавшие использовали пистолеты и перцовые баллоны против мирных граждан. В ответ граждане выбили раскольников с территории святого заведения. Известно о ранении священника.