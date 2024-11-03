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3 ноября, 12:17

«Псы Зеленского» устроили кинотеатр в древнейшем соборе Украины

Депутат Рады Дмитрук: В захваченном Преображенском соборе УПЦ сделали кинотеатр

Кинотеатр в захваченном храме УПЦ на Украине. Обложка © Telegram / Артём Дмитрук

Кинотеатр в захваченном храме УПЦ на Украине. Обложка © Telegram / Артём Дмитрук

Раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) организовали кинотеатр в захваченном Преображенском соборе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Чернигова. Об этом рассказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем телеграм-канале.

«Псы Зеленского, захватившие самый древний собор Украины, устроили в нём кинотеатр и сняли все иконы. Речь идёт о Преображенском соборе в Чернигове 1030 года постройки, который ПЦУ захватила в октябре 2023 года. Экран установили на амвоне перед Царскими Вратами. Стоимость билета на сеанс – 20 гривен (0,4 доллара)» — написал Дмитрук.

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Недавно в украинских Черкассах сотня вооружённых людей в масках ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора УПЦ, прервав ночную литургию. Прихожан выгнали на улицу и пытались проверять мобильники. Нападавшие использовали пистолеты и перцовые баллоны против мирных граждан. В ответ граждане выбили раскольников с территории святого заведения. Известно о ранении священника.

Николай Рюмин
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