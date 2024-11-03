«Псы Зеленского» устроили кинотеатр в древнейшем соборе Украины

Раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) организовали кинотеатр в захваченном Преображенском соборе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Чернигова. Об этом рассказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем телеграм-канале .

«Псы Зеленского, захватившие самый древний собор Украины, устроили в нём кинотеатр и сняли все иконы. Речь идёт о Преображенском соборе в Чернигове 1030 года постройки, который ПЦУ захватила в октябре 2023 года. Экран установили на амвоне перед Царскими Вратами. Стоимость билета на сеанс – 20 гривен (0,4 доллара)» — написал Дмитрук.