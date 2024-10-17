Захват храма в Черкассах призван показать последствия неприсоединения к ПЦУ, считают в РПЦ

Вооружённый захват украинского Архангело-Михайловского собора в Черкассах является грубым нарушением прав верующих при содействии властей. С таким заявлением выступил советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов в беседе с ТАСС.

«Силовой захват кафедрального собора в Черкассах — грубейшее нарушение прав верующих, совершаемое при очевидном не только попустительстве, но и прямом подстрекательстве властей», — сказал он.