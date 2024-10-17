Захват храма в Черкассах призван показать последствия неприсоединения к ПЦУ, считают в РПЦ
РПЦ: Захват собора в Черкассах является грубым нарушением прав верующих
Вооружённый захват украинского Архангело-Михайловского собора в Черкассах является грубым нарушением прав верующих при содействии властей. С таким заявлением выступил советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов в беседе с ТАСС.
«Силовой захват кафедрального собора в Черкассах — грубейшее нарушение прав верующих, совершаемое при очевидном не только попустительстве, но и прямом подстрекательстве властей», — сказал он.
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко отметил, что религиозный объект «добровольно перешёл» к раскольникам. Также он пригласил всех жителей города на службу, чтобы «поддержать» изменения. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». По мнению Балашова, произошедшее призвано показать украинцам, придерживающимся канонического православия, «какое будущее их ждет, если они «добровольно» не присоединятся» к Православной церкви Украины (ПЦУ).
Напомним, прошлой ночью в украинских Черкассах сотня вооружённых людей в масках ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора УПЦ, прервав ночную литургию. Сначала людей выгнали на улицу и пытались проверять мобильники. Нападавшие применяли пистолеты и перцовые баллоны против мирных граждан. В ответ люди выбили раскольников с территории святого заведения. Известно о ранении священника.
Telegram / МИРЯНИ / Артём Дмитрук