Раскольники из ПЦУ вновь захватили самый большой храм на Украине

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) вновь захватили Архангело-Михайловский собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Черкассы — это самый большой храм на территории Украины. Об новых противостояниях сообщает украинское издание «Страна.ua» в телеграм-канале.

Раскольники из ПЦУ захватывают самый большой храм на Украине. Видео © Telegram / Политика страны

Тем временем губернатор Черкасской области Игорь Табурец заявил, что в ситуации разбираются правоохранители. При этом, по сути, он поддержал раскольников, отметив, что «каждая религиозная община имеет законное право на изменение подчинения в канонических и организационных вопросах».