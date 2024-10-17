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17 октября, 09:42

Раскольники из ПЦУ вновь захватили самый большой храм на Украине

Раскольники ПЦУ вновь захватили Михайловский собор в Черкассах

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) вновь захватили Архангело-Михайловский собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Черкассы — это самый большой храм на территории Украины. Об новых противостояниях сообщает украинское издание «Страна.ua» в телеграм-канале.

Раскольники из ПЦУ захватывают самый большой храм на Украине. Видео © Telegram / Политика страны

Тем временем губернатор Черкасской области Игорь Табурец заявил, что в ситуации разбираются правоохранители. При этом, по сути, он поддержал раскольников, отметив, что «каждая религиозная община имеет законное право на изменение подчинения в канонических и организационных вопросах».

Напомним, минувшей ночью в украинских Черкассах сотня вооружённых людей в масках ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора УПЦ, прервав ночную литургию. Людей выгнали на улицу и начали забирать у них телефоны, не позволяя снимать происходящее. Камеры наблюдения также были сорваны. Раскольники использовали против прихожан перцовые баллончики и пистолеты — те ожесточённо сопротивлялись.

Раскольники ранили священника при штурме храма УПЦ в Черкассах
Раскольники ранили священника при штурме храма УПЦ в Черкассах
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Политика страны

Наталья Демьянова
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